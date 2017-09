Ouderen in scootmobiel vaker in problemen bij spooroverweg

videoHet aantal ouderen met een scootmobiel of rollator dat in problemen komt bij het oversteken van een spoorwegovergang, neemt toe. Spoorbeheerder ProRail roept daarom weggebruikers op een extra oogje in het zeil te houden. Incidentenbestrijder Loek van der Vloet zag het begin deze maand nog bijna misgaan in Vught. ,,Het had heel weinig gescheeld of het was anders afgelopen.''

Volledig scherm Loek van der Vloet van ProRail vertelt over de bijna-aanrijding in Vught. © ProRail Steeds vaker komen mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel of rollator in de problemen bij het oversteken van een spoorwegovergang. Wieltjes blijven steken tussen de rails of ouderen struikelen tijdens het oversteken, met alle mogelijke levensgevaarlijke gevolgen van dien.



Volgens ProRail-woordvoerder René Vegter waren er dit jaar vier 'bijna-aanrijdingen' op het spoorwegennet. Eén van die incidenten gebeurde op woensdag 6 september in Vught.

Noodrem en getoeter

Loek van der Vloet, incidentenbestrijder bij ProRail, zag het gebeuren. Op de betreffende spoorwegovergang blikt hij terug op de bijna-aanrijding. ,,De trein kwam van die kant af, heeft de noodrem ingezet en moest toeteren'', vertelt hij in een video van ProRail. ,,De vrouw stond op de overweg. Op dat moment keken ik en mijn collega elkaar aan en zeiden: 'Dit kan niet goed zijn'.''

Uiteindelijk werden de vrouw en de scootmobiel door alerte voorbijgangers van het spoor gehaald. ,,Het ging om secondewerk'', herinnert Loek zich. ,,Het had niet veel gescheeld of het was heel anders afgelopen.''

'Oversteeklessen'

Door de (bijna-)incidenten op overwegen roept ProRail weggebruikers op extra op te letten als mensen met een scootmobiel of rollator op het punt staan een overweg over te steken, en indien nodig die mensen een handje te helpen. Zo greep een 15-jarige jongen in Apeldoorn begin dit jaar net op tijd in: hij redde het leven van een bejaarde vrouw met een rollator toen hij net op tijd in actie kwam nadat de vrouw op een overweg ten val was gekomen.