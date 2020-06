Ouders boos over weigeren kinderen met snottebellen

Dat zegt ouderorganisatie Boink. Ze krijgt tientallen telefoontjes per uur van ouders die met hun kind thuiszitten. Ondanks vernieuwde regels voor kinderen met langdurige verkoudheidsklachten worden veel kleintjes geweigerd.



In het RIVM-protocol staat dat kinderen met klachten thuis moeten blijven. Als ze een week of langer school of opvang moeten missen, kunnen ouders om een coronatest vragen. Het RIVM adviseert ouders in gesprek te gaan met de kinderopvang en aan te geven dat ze de klachten als chronisch probleem herkennen. Kinderen met bekende, chronische verkoudheidsklachten moeten gewoon naar school of opvang kunnen. Als dat geen resultaat oplevert, kunnen ze bij de GGD aankloppen voor advies.

Weerbarstig

De praktijk blijkt echter weerbarstig, zegt Boink-voorzitter Gjalt Jellesma. Kinderen onder de 12 jaar worden nauwelijks getest, omdat die testen ingrijpend zijn. Een coronakweek komt diep uit de neus en keel. Bovendien is soms overduidelijk dat een coronatest niet nodig is, gezien de klachten die het kind heeft. Ook bij de huisarts staan veel ouders voor een dichte deur, want die geeft meestal geen briefje mee. GGD’s hebben het op hun beurt veelal te druk voor telefoontjes met kinderdagverblijven over specifieke kinderen.

Onderaan de streep zitten ouders thuis met een kind met snot. Ze zijn boos dat de kinderen niet mogen komen, maar ze wel de rekening moeten doorbetalen. ,,Het wrange is dat de kinderen vaak wél naar de opvang mogen als wij ons ermee bemoeien. Dan zeggen pedagogisch medewerkers dat ze het zekere voor het onzekere namen", vertelt Jellesma.

Boink krijgt klachten van specifieke opvangorganisaties die ‘rigide beleid’ voeren. ,,Kinderdagverblijven moeten echt wat meer ontspannen", vindt Jellesma. ,,We kunnen niet bij elke ingang een arts of GGD’er neerzetten. Hoe jonger de kinderen, hoe meer snotneuzen. Dat hoort bij het opbouwen van de weerstand.”

Gezond verstand

Toen de noodopvang nog draaide, kwamen er nauwelijks klachten over weigeringen. Terwijl op veel kinderdagverblijven juist kinderen kwamen met ouders die in de zorg werken. Toch zijn corona-uitbraken ook in die eerste weken uitgebleven, stelt Jellesma.

,,Ik zeg absoluut niet dat we het protocol maar naast ons neer moeten leggen, maar vraag kinderdagverblijven wel hun gezond verstand te gebruiken. Zelfs als kinderen uiteindelijk wél met een snottebel naar de opvang mogen, heb ik nog niet gehoord dat er alsnog een corona-uitbraak is geweest. Als pedagogisch medewerkers terugdenken aan hoe de groep in februari was, toen liepen ze ook allemaal te snotteren. Dat hoort er nu eenmaal bij.”

Ook de kinderopvang zelf ziet de dilemma's. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft al diverse organisaties gesproken die aangeven niet blij te zijn met de verantwoordelijkheid die ze in de discussie krijgen. ,,Zij willen niet dat pedagogisch medewerkers moeten beslissen of een kind met een snottebel chronische klachten heeft of niet. Dat moet iemand met verstand van gezondheid beslissen", zegt directeur Emmeline Bijlsma.

De brancheorganisatie wil met het ministerie en RIVM in gesprek om betere oplossingen te vinden voor zowel ouders, kinderen als pedagogisch medewerkers. Bijlsma: ,,Ik zie ouders die kapot zijn en hun kind dolgraag naar de opvang willen sturen. Ik zie andere ouders die vragen stellen over een ander kind in de groep met een snottebel. En dan zie ik ook nog ongerust personeel dat een oordeel moet vellen over die snottebellen. Dit is een enorm dilemma, dat ontzettend gevoelig ligt.”