Ouders eisen gerechtigheid na tragische dood Duits (23) fitnessmodel

OM eist tien jaar cel tegen Hélène J. voor ‘niet te bevatten’ dood van dochter Sharleyne (8)

15:58 Het Openbaar Ministerie (OM) eist tien jaar cel tegen moeder Hélène J. voor de dood van haar dochter Sharleyne (8). Het meisje stortte in 2015 van de tiende verdieping van flat De Arend in Hoogeveen. Volgens justitie is doodslag bewezen. De moeder wurgde Sharleyne en gooide haar van de flat, aldus het OM. ,,Dat het niet te bevatten is, wil niet zeggen dat het niet is gebeurd.”