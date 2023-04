‘Ouders houden hun kind steeds vaker thuis van school, toezicht op onderwijs ontbreekt’

Steeds meer ouders maken gebruik van het recht om hun kind thuis te houden van school, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Argos . Leerplichtambtenaren maken zich daar zorgen over, omdat er geen zicht op is of deze groep kinderen onderwijs krijgt.

Voor ieder kind in ons land geldt tot de leeftijd van 16 jaar leerplicht. Het is voor ouders - onder bepaalde voorwaarden - mogelijk om een vrijstelling te krijgen van de leerplicht, op basis van hun geloof of denkrichting. Zij kunnen hun kind dan onderwijs in de thuisomgeving bieden, zo is de bedoeling.

Deze route wordt steeds populairder: het aantal kinderen met een vrijstelling van de leerplicht is de afgelopen jaren flink toegenomen: van 575 kinderen in schooljaar 2013-2014 tot 1771 kinderen in 2021-2022. De toename zit vooral bij ouders die aangeven holistisch of christelijk te zijn en op basis daarvan geen school kunnen vinden in de directe omgeving die bij hun levensovertuiging past.

Soeverein

Er zijn zelfs ouders die hun kroost de gang naar school ontzeggen omdat ze de overheid niet erkennen, blijkt uit het onderzoek van Argos. Steeds meer ouders trekken zich überhaupt niks aan van het systeem. Zij verklaren zich soeverein. Die mensen doen niet eens officieel beroep op een vrijstelling.

,,Ouders zijn mondiger geworden. Ze gaan minder mee in het systeem en denken vooral: ‘Wat is goed voor mij en voor mijn kind?’”, stelt onderwijsjurist Carolien de Bruin in het programma. Uit onderzoek onder leerplichtconsulenten blijkt dat zij bezorgd zijn over deze trend, want kinderen met een vrijstelling van de leerplicht hoeven niet naar school en niemand controleert of zij thuisonderwijs krijgen.

Het Openbaar Ministerie laat Argos in een reactie weten dat ouders een beroep op deze vrijstelling moeten toelichten en concreet moeten maken. ,,Het OM brengt regelmatig zaken naar de rechter op basis van de aangescherpte uitgangspunten en daar volgen ook veroordelingen uit voor ouders."

Minister Wiersma (Onderwijs) noemt de toename van kinderen met thuisonderwijs ‘ongemakkelijk’. De minister zegt dat hij het belangrijk vindt dat er regels worden gesteld aan het thuisonderwijs.

