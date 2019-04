‘Ouders Syriëgangers richten stichting op om kinderen terug te halen’

Zes grote Nederland­se beleggers willen oliesector verduurza­men

0:20 Zes grote Nederlandse beleggers willen de oliesector verduurzamen. Dat bevestigt een woordvoerster van Aegon na berichtgeving in Trouw. Volgens haar komt er binnenkort een gezamenlijke verklaring. Over de inhoud ervan wordt nog gesproken. ,,We zijn nog met elkaar in gesprek over het precieze plan.’’ Dat verwacht ze ‘binnen één à twee weken’. ,,Daar wordt nu nog aan gewerkt.’’