Ouders van ernstig toegetakelde baby wijzen naar elkaar: ‘Maar één iemand kan haar later de waarheid vertellen’

Spektakel op de Waal: Duitse onderzee­boot vaart Nijmegen binnen

Het was vandaag een spektakel op de Waal: urenlang voer een Duitse onderzeeboot op een ponton over de rivier om rond 15.30 uur af te meren in Nijmegen. Het transport was eerder op de dag uit Dordrecht vertrokken en vaart vrijdag verder langs de Ooijpolder richting de Duitse stad Duisburg.