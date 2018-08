‘Ouders Yvo T. zijn er helemaal kapot van’

In Schinnen heerst ongeloof. In een rustige straat waar nooit iets gebeurt, woont de 36-jarige Yvo T. bij zijn ouders. Voor directe buren Jacq en Elvira Franssen kwamen de berichten over hun buurman als een donderslag bij heldere hemel. ,,Ik heb nooit problemen met hem gehad", zegt Jacq.



Elvira zat met een broer van T., die ook verdachte is in de zaak - op de middelbare school. Jacq zat op de basisschool bij Yvo in de klas. ,,Waar wij nu wonen, dat was het huis van mijn oma. Yvo en ik speelden regelmatig samen in de tuin. We haalden wel eens wat uit, maar dat waren kwajongensstreken."