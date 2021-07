Ouders zijn op vakantie: feestje van dochter loopt uit de hand, politie gebruikt wapenstok

De politie kwam rond 02.30 uur aan bij de woning waar het feest werd gegeven, door een meisje wiens ouders op vakantie waren. Omwonenden hadden geklaagd over het geschreeuw en harde muziek. Er waren ongeveer zestig jongeren aanwezig. Ongeveer de helft van de gasten vertrok, maar een deel weigerde het huis te verlaten. Enkele jongeren vluchtten via de schutting en omliggende tuinen.

Alle agenten doen aangifte

Eén van de agenten zag een jongen tegen een verkeersbord slaan en besloot hem aan te houden. Een andere jongen trapte tegen de motor van de agent, vermoedelijk met de bedoeling om de aanhouding tegen te houden. Uiteindelijk werden vijf mensen aangehouden, allen tussen de 18 en 22 jaar oud. Onder hen is ook het meisje dat het feest organiseerde. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, poging tot het toebrengen van zware verwondingen, baldadigheid, en het beledigen van politiemedewerkers. De agenten doen allen aangifte. Het is volgens de politie mogelijk dat er nog meer jongeren zullen worden aangehouden.

Ouders keren terug

Op zaterdagmiddag zijn er in de straat waar het gebeurde op het eerste gezicht geen sporen van vernieling te zien. Veel buurtbewoners zijn ’s nachts wakker geworden, maar niet iedereen wist precies wat er is gebeurd. ,,We hebben wel de politie zien staan en hoorden dat er wat aan de hand was”, zegt een bewoner. Ook vanochtend stond er nog een politiebus in de straat.