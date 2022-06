Oudste Zeeuw blaast 108 kaarsjes uit: ‘Ik ben altijd een sterke vrouw geweest’

Oudste Zeeuw Aaltje Paulusse-Priester uit Goes overleed in februari. Een maand voordat ze 109 jaar oud zou worden. Tilly Knuppel was tot november 2021 de oudste inwoonster van Vlissingen. Zij overleed op 107-jarige leeftijd. Volgens Thecla, dochter van Elisabeth, zijn er nog dertien Nederlanders ouder dan haar moeder, maar wonen die allemaal buiten Zeeland.

Elisabeth mag niet klagen, vindt ze zelf. In Zorgcentrum De Zoute Viever in Oost-Souburg wordt goed voor haar gezorgd. Door de verpleegsters, maar ook door familie en vriendinnen. ,,Alleen het eten, dat is niet altijd even lekker”, lacht ze. Maar verder is ze een tevreden mens. Als het mooi weer is, rijdt ze buiten graag rond in haar ‘karretje’. Dat ze nu te boek staat als oudste Vlissingse en tevens Zeeuwse inwoonster vindt ze verbluffend. ,,Dat had ik nooit verwacht. Wie denkt daar nu aan?”