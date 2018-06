Over de schade: Had Nouri na z'n hartstilstand de top wel kunnen halen?

Veel lastiger wordt het verhaal van de salarissen die het talent als profvoetballer bij elkaar had kunnen spelen. Had Nouri ooit Real Madrid kunnen halen? Of was hij over drie jaar afgezakt naar pak-'m-beet Heracles? En als hij goed genoeg was geworden voor een middenmoter in de Engelse Premier League, had hij toch ook al meer verdiend dan bij Ajax 1.



,,Toch is die vraag níet de bottleneck'', zegt letselschadeadvocaat Sander de Lang van SAP Advocaten. ,,Voorafgaand aan de vraag 'wat had Nouri kunnen bereiken', komt eerst de vraag: kan iemand die een hartstilstand heeft gehad, nog wel de top halen of überhaupt nog voetballen? Stel dat Nouri wél adequaat was behandeld en helemaal gezond was geworden, dan nog heeft hij die hartstilstand gehad. Nemen clubs het risico zo'n speler in dienst te nemen? Die medische vraag moet eerst behandeld worden, want Ajax heeft wel de aansprakelijkheid erkend voor de behandeling op het veld, maar niet voor die hartstilstand natuurlijk.'' Ook Nouri-advocaat Beer erkent dat 'deze vraag zeker aan de orde zal komen', maar wil er verder weinig over kwijt.