Over t-shirts en het leven

Dit stukje heet zo opdat u weet dat het behalve over T-shirts ook over het leven gaat én corona. Dat u niet denkt dat ik een moderubriek begin. Daarvoor ben ik echt de minst geschikte persoon op aarde. Ik heb zoals iedereen wel mijn favoriete kledingstukken: een stapel T-shirts van LLBean, een Amerikaanse warenhuisketen ergens tussen de Hema, Bever Sport en de Bijenkorf in. Vraag me niet hoe ik er ooit terechtkwam. Belachelijk natuurlijk, Amerika! Maar op zeker moment had ik daar T-shirts besteld en die waren gewoon perfect. Je zou denken: alle T-shirts in de wereld zijn hetzelfde. Is niet zo (’t is geen moderubriek, hier laat ik het bij).

Ze zaten niet alleen perfect, na verloop van tijd werden ze ook beter. Echt. De stof werd zachter, een heel klein beetje dunner ook. Heerlijk. Na vier jaar zijn ze op hun best. Dan hebben ze, schat ik, honderd wasbeurten gehad en wil je ze nooit meer uit. Maar...

Quote Maar op zeker moment heb je het helemaal door, dat leven. De grote lijnen zijn helder. Het past je perfect

Er is altijd een maar, hè. Na vier en een half jaar beginnen ze kleine gaatjes te vertonen en uiteindelijk vallen er gaten in het boordje van de hals, zoals met het shirt dat ik nu aanheb. Nu komt het leven! Want toen ik vanochtend dat gat in de boord zag, schoot me de vergelijking met het leven te binnen. Het is mooi, het leven, maar niet altijd makkelijk.

Als ik kijk naar de ontdekkingstochten van mijn kleine kinderen, de worsteling van mijn groten (twee stappen vooruit, een terug) en bedenk hoe ikzelf niet ongeschonden door relaties en carrières ben gebanjerd: je stoot je hoofd, je leert lessen, trekt conclusies. Maar op zeker moment heb je het helemaal door, dat leven. De grote lijnen zijn helder. Het past je perfect. Die fase kan tien, twintig jaar duren. Dan beginnen plots de gaatjes in je T-shirt te vallen, eh nee, in je lichaam. Je longen breken je op, of je hart, je rug, of erger. Het zijn geen game-stoppers, je kunt ermee doorlopen, maar je beseft dat het weefsel kwetsbaar is.

Nou ja, dat. Begrijpt u? Dat inzicht overviel me net. En heeft het nog wat met corona te maken? Ach, gaatjes in ’t shirt, een versleten boordje. Zolang je voor de zoomcamera vergadert merkt niemand dat. En die les mag u zelf weer op het leven betrekken.

