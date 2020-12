Over verwende clowns die als achterlijken door een toespraak van de minister-president krijsten

De tweede televisietoespraak van premier Mark Rutte zal ons vooral herinneren aan het potten-, pannen-, en pedoprotest van de tientallen halvegaren die zich aan de overkant van de Hofvijver hadden verzameld.



Doordat de nieuwe maatregelen in grote lijnen al waren uitgelekt, trok het lawaai buiten op straat extra aandacht, niet op de laatste plaats vanwege het sentiment van de actievoerders dat wel degelijk in de maatschappij leeft, met name op sociale media.



Het was exemplarisch om te zien wat er gebeurde; nog voor de demonstranten ook maar één woord van de toespraak op zich hadden laten inwerken, scandeerden ze al dubieuze leuzen waarbij er werd gesuggereerd dat heel corona een complot zou zijn. Een tegenverhaal? Dat hadden ze niet nodig. Ze wisten al op voorhand dat zij gelijk hadden. Ik denk dat het de wens van deze stakkers was om gehoord te worden.