Overal minimale snelheid mobiel internet

Dat is het advies van onderzoekers aan verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), die er positief tegenover staat. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie.



Door de invoering van minimale snelheidseisen kan Nederland ook op het gebied van mobiel internet koploper blijven, stelt het ministerie. Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking buitenshuis onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het voor operators commercieel onrendabel is, aldus Keijzer. ,,Dat wil het kabinet oplossen bij de komende veiling. Immers kan snel vast en mobiel internet, overal beschikbaar en voor iedereen inmiddels worden gezien als basisbehoefte.’’