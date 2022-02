Overal verdwijnt mondkapje, behalve in de trein: ‘Onze conducteurs zijn er klaar mee’

Conducteurs en machinisten van de Nederlandse Spoorwegen (NS) zien het totaal niet zitten om streng te handhaven op de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, terwijl die maatregel bijna overal in het land komt te vervallen. Ze pleiten voor eenduidig beleid. ,,Want op deze manier is het niet te doen en creëren we onnodige onduidelijkheid voor onze passagiers”, laat een NS-woordvoerder aan deze site weten.

De NS en ook andere openbaarvervoerbedrijven zijn het er niet mee eens dat in trein, bus, tram en metro het mondkapje voorlopig verplicht blijft. Coronaminister Ernst Kuipers maakte de verlenging van die maatregel dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend. Overal vervalt de mondkapjesplicht, maar nog niet in het openbaar vervoer en op luchthavens.

Kwetsbaren

Een woordvoerder van de NS begrijpt er weinig meer van. ,,Vooropgesteld: wij zijn geen virologen, en we snappen heel goed dat minister Kuipers de kwetsbaren in de samenleving wil beschermen. Maar wij vragen ons tegelijkertijd af of dit wel de correcte manier is.”

De kwetsbaren komen volgens de NS ook op plekken waar de regel straks wordt afgeschaft, zoals in de Albert Heijn of bij het Kruidvat. ,,Waarom is een mondkapje daar straks niet meer nodig, en bij ons wel? Met het oog op de anderhalve meter zou je zeggen: ja logisch, maar ook die maatregel is er straks niet meer”, stelt de NS. ,,Het is aan de reizigers niet meer uit te leggen waarom ze wél een mondkapje in de trein moeten dragen, terwijl dat straks niet meer in de stationshal hoeft.”

De NS vreest de komende weken voor een toename van het aantal discussies in de trein. ,,We blijven toch een mondig volkje met z'n allen. Onze conducteurs gaan die discussies liever uit de weg, omdat zij geen politieagentje meer willen spelen. Zij zijn er ook wel klaar mee, net als onze machinisten. Die willen liever weer normaal sociaal contact met de reizigers, dat is een van de redenen waarom zij voor dit vak hebben gekozen.”

Bereidheid

Ook Busvervoer Nederland denkt dat de mondkapjesplicht het herstel van de sector in de weg staat. ,,De mondkapjesplicht zorgt ervoor dat de klant onze bussen als onveilig ziet, terwijl de ondernemers alles op orde hebben”, voorspelt voorzitter Bertho Eckhardt. ,,Klanten blijven weg en wijzen daarbij naar de mondkapjes, zo merkten de bedrijven afgelopen zomer al. Ondernemers wordt het zo alsnog onmogelijk gemaakt zelf hun broek op te houden.”

Daarnaast maakt ook branchevereniging OV-NL zich kwaad. ,,De bereidheid in de samenleving om een mondkapje te dragen neemt al geruime tijd af. Dit geldt ook in en rond het ov. De boa’s in het ov hebben hierover dagelijks discussies met reizigers, die regelmatig uitmonden in incidenten”, meldt de organisatie. ,,Als straks op alle plekken de mondkapjesplicht komt te vervallen, behalve in het ov, dan is dit niet meer te volgen voor reizigers. Daarnaast komt er een enorme druk te liggen op de handhaving van de mondkapjesplicht in het ov.”

Aziatische landen

Tijdens de persconferentie van dinsdag zei Kuipers dat hij pas op 15 maart gaat kijken of het mondkapje in het ov kan worden geschrapt. Dat duurt te lang, vindt OV-NL. De brancheclub wil dat het kabinet het besluit per direct heroverweegt. Tot die tijd blijft de maatregel actief, en als het aan Kuipers ligt blijven we de maskers nog massaal dragen. ,,We deden in het verleden vaak lacherig over Aziatische landen waar het gebruikelijk is een mondmasker te dragen. Maar het is verstandig als wij dat ook doen”, zo zei hij gisteren in de Tweede Kamer.

