Overblijfmeester (25) raakt baan kwijt na aangifte meisje (12) en spant zélf zaak aan: ‘Grote nachtmerrie’

Met video Vonnis Nederlan­der Aydin C. voor afpersing Amanda Todd uitgesteld

De Nederlander Aydin C. moet tot volgende maand wachten tot hij in Canada zijn straf hoort in de zaak rond Amanda Todd (15). De zitting van dinsdag is verdaagd tot 11 oktober omdat de aanklager een positieve coronatest had afgelegd, meldt de Canadese omroep CBC.

21 september