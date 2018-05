Overboord geslagen opvarende van kotter levend uit zee gevist

Bij de reddingsactie werden twee helikopters van de Kustwacht en reddingsboten van de KNRM uit Terschelling en Den Helder ingezet. Andere schepen in de omgeving kregen ook de oproep om uit te kijken naar de drenkeling.



De kotter deed om 02.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag een noodoproep toen was gebleken dat de visser niet meer aan boord was. Na ruim een uur werd de man door de bemanning van een andere viskotter gevonden.



De man was onderkoeld maar aanspreekbaar. Het slachtoffer is met een helikopter naar het ziekenhuis in Den Helder gebracht.