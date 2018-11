Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten

Vandaag is met St Jansdal op hoofdlijnen overeenstemming daarover bereikt, waardoor een doorstart plaats zal vinden. Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten continueren. Verder blijven er voorzieningen met poliklinieken, voor diagnostisch onderzoek, met poliklinische operatiekamers, voor dagbehandelingen en met een spoedpoli voor zeven dagen per week.



Daarmee kunnen inwoners voor 70 tot 80 procent van de ziekenhuisbezoeken in Lelystad en Dronten terecht. Voor behandeling waarbij nachtopname nodig is, kunnen patiënten er niet meer terecht. St Jansdal ziet op dit moment ook geen mogelijkheden om een volwaardige Spoedeisende Hulp te verwezenlijken, want dan zouden een intensive care, een ok-team, een beddenhuis, een interventieradioloog, een kinderarts, 24/7 radiologie en laboratoriumfaciliteiten nodig zijn. Daarvoor ontbreekt het aan zorgpersoneel.



Komende tijd moet er meer duidelijk worden over de precieze omvang van de voort te zetten zorg en het aantal werknemers dat een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt. Nu begint een overgangsfase onder bewindvoering van de curator, die tot 1 maart gaat duren.