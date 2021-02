Overheid opent loket voor ondernemers die getroffen zijn door coronarellen

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met een verzekering die niet alle schade vergoed krijgen, ondernemers met een verzekering die een eigen risico hebben en ondernemers die niet zijn verzekerd tegen de geleden schade. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus benadrukt dat in principe de verzekeraar eerst aan zet is. Ondernemers hebben immers jarenlang premie betaald, ook om dit soort risico’s af te dekken.

Grapperhaus vertelt dat het Verbond van Verzekeraars al heeft laten weten dat de geleden schade 'veelal gedekt’ wordt. ,,De ervaring leert dat 25 procent van de claims doorgaans binnen een week bij het Verbond bekend wordt en 80 procent binnen drie maanden”, schrijft de minister. ,,Daar komt bij dat verzekeraars in de regel snel uitkeren bij meldingen van materiële schade.”

Strafrechtelijke procedures

Minister van Financiën Wopke Hoekstra kondigde eerder al aan dat het kabinet onverzekerde schade wil vergoeden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de relschoppers zelf voor de schade opdraaien. Dat zal via strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures moeten worden afgedwongen.

De politie beschikt al over veel camerabeelden. Toch verwacht Grapperhaus niet dat het altijd mogelijk zal zijn om precies te achterlaten welke relschopper voor welke schade verantwoordelijk is. Daarom kijkt de minister samen met het Openbaar Ministerie of het mogelijk is om de daders van wie vaststaat dat zij schade hebben veroorzaakt, te verplichten een geldbedrag te betalen, bijvoorbeeld aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

'Niet vanzelfsprekend’

,,Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid in dit soort situaties bijspringt”, benadrukt Grapperhaus. Het is immers de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers om zich tegen calamiteiten te verzekeren. ,,Het gaat hier echter om een zeer uitzonderlijke situatie, in een uitzonderlijke tijd, die voor geen van de betrokkenen was te voorzien.”

