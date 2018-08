Overijssels zuipfilmpje massaal bekeken: 'Hier kan je dood aan gaan'

De video die van de huldiging is gemaakt, is een hit op internet. Zwalkend gaat de man richting een in elkaar getimmerd podium. Zijn roze blouse zit vol vlekken, de ogen zijn dof. Niet zo gek ook. Even daarvoor heeft hij de Adje Kratje Dag in Hertme gewonnen door in 2,5 uur tijd 24 flesjes bier leeg te drinken. Hij is laveloos.

De 28-jarige krijgt een beker in zijn handen gedrukt. Tot hilariteit van het publiek verliest de man al snel het evenwicht en knalt met zijn hoofd tegen een hek. Sommigen filmen het tafereel met hun mobiele telefoon. Die beelden worden later massaal gedeeld.

280.000 views

„Het is aardig uit de hand gelopen'', vertelt de hoofdpersoon desgevraagd. Hij doelt daarmee overigens niet op het avondje bierdrinken, maar op het filmpje dat van zijn huldiging gemaakt is. Meer dan honderd reacties kreeg hij erop. Ook op de website Dumpert.nl, waar de beelden meer dan 280.000 keer werden bekeken, regende het complimenten.

De hoofdpersoon zelf kan niet echt aangeven waarom hij die vrijdagavond zoveel dronk. Hij deed mee, omdat vrienden hem naar voren schoven, zegt hij. En omdat het hem wel leuk leek. Ook een van de organisatoren van de Adje Kratje Dag kan geen reden geven waarom zo snel mogelijk zoveel bier drinken een activiteit is die bij vijftien deelnemers en 400 toeschouwers tot de verbeelding spreekt. „Het ging ons puur om de lol.''

Controleverlies

Quote Een jongen van 17 jaar zonder ervaring? Die was waarschijn­lijk doodgegaan Eva Ehrlich, Trimbos Instituut Volledig scherm © Dumpert De een drinkt omdat ie het lekker vindt, een ander omdat het ‘erbij hoort’ en weer een ander om het effect van alcohol. Iedereen heeft daarvoor zijn of haar eigen reden, zegt Eva Ehrlich van het Trimbos Instituut, dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Bij mensen die echt veel drinken, ziet het Trimbos dat ‘controleverlies’ een belangrijke rol speelt. „Alcohol zorgt ervoor dat grenzen vervagen. Sommigen hebben niet in de gaten waar hun eigen grens ligt.''



Ehrlich kijkt met verbazing naar het filmpje van de man. Wanneer ze hoort dat hij in 2,5 uur een krat bier heeft leeggedronken, is ze met stomheid geslagen. „24 flesjes zijn 31 glazen. Dat komt neer op zo’n zes promille. Dat is echt heel erg veel. Bij een volwassen, ervaren drinker kan een alcoholvergiftiging optreden bij een promillage van vier. Bij vijf promille raakt een volwassene over het algemeen in coma.''

Lever- of nierfalen

Dat mensen dit filmpje leuk vinden en met elkaar delen, noemt ze zorgelijk. „Dit kan een levensbedreigende situatie zijn. Hij kan hier dood aan gaan. Dat is niet stoer, dat gedrag is gewoon heel dom'', zegt ze. „Mensen realiseren niet dat dit heel anders kan aflopen, dat het gevaarlijk is. Hij had acuut leverfalen of nierfalen kunnen krijgen, of een hart- of herseninfarct.''



Het maakt wel uit of iemand gewend is om veel te drinken. „Maar dat wil niet zeggen dat voor deze man geen risico’s oplevert.'' En als dit een jongen van 17 jaar zonder ervaring was geweest? „Die was waarschijnlijk doodgegaan.''

Opmerkelijk genoeg had de man er zelf de volgende dag nauwelijks last van. Op een paar schaafwonden na kwam hij er goed vanaf. „Een dronken man is net een nuchter kalf; die breekt ook nooit wat. Dat is in dit geval ook zo.'' Trots is hij er zeker niet op, vertelt de man, die zijn naam liever niet in de krant heeft, omdat hij een eigen bedrijf heeft. Het Adje Kratje was ook eenmalig. „Ik doe dit geen tweede keer. Echt niet.''