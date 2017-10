Overlast herfststorm: boom valt op politieauto Twente

De kustgebieden hebben te maken met zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur uit noordwestelijke richting. In het Waddengebied waait het met 100 kilometer per uur nog iets harder. In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk in kracht af. Verder wordt een enkele bui verwacht, maar ook zon en een temperatuur van rond de 12 graden.



In het noorden van het land werden gisteravond voorzorgmaatregelen genomen omdat de stormachtige wind kon leiden tot hoge waterstanden. Zo werden dijkdoorgangen (coupures) gesloten. Uiteindelijk bleek dat wel mee te vallen: de waterstand bleef steken op 3,63 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP), terwijl 4 meter was voorzien.



De storm leidde op enkele plekken tot overlast. In Delfzijl kwam een kade blank te staan. De wind zwol verderop in de Eemshaven rond 4 uur 's nachts even aan tot kracht 10. In de omgeving waren circa tachtig leden van de dijkbewaking 's nachts op pad voor inspecties.