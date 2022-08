Overleden Charmayne (28) in tv-docu Break Free nog één keer ‘de wereld over’

Als het aan beste vriendin Denise Blind (31) had gelegen, was ze nooit gefilmd voor de nieuwe reeks van BNNVARA. Te verdrietig en te confronterend. ,,Ik was wel van plan om ooit nog naar de plek te gaan waar Char haar laatste stappen heeft gezet, maar dat hoefde voor mij niet per se met een camera op mijn gezicht. Ik heb eraan meegewerkt omdat er anders geen aflevering over Char was geweest. Iemand móest de reis opnieuw maken, want het is een vast onderdeel van het programma. We vonden Break Free allebei prachtig om naar te kijken. Niet vanwege de trieste gebeurtenissen, maar om hoe het is gemaakt. Ik vind dat ze zo’n documentaire verdient.’’