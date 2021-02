Overleden Nederlandse militair in Noorwegen had hartstilstand

De 42-jarige Nederlandse militair die zaterdag dood werd gevonden in Noorwegen, is overleden door een acute hartstilstand. Dat blijkt uit het voorlopige autopsierapport, aldus de Koninklijke Marechaussee.

De onderofficier werd dood in zijn bed aangetroffen in een legerkamp in Øverbygd in Målselv, niet ver van het militair kamp in Skjold in Noord-Noorwegen. Daar waren 3000 soldaten aanwezig voor de wintertraining Joint Viking, onder wie 600 Nederlanders.

De 42-jarige Nederlander was de hele dag in zijn kamer geweest waar hij ‘s avonds werd gevonden. Eerder op de dag had hij nog wel contact gehad met collega’s. Het lichaam van de Nederlander is onderzocht in het Universitair Ziekenhuis van Noord-Noorwegen Tromsø. Uit het voorlopige autopsierapport blijkt dat er geen andere personen betrokken zijn geweest bij zijn dood en alles wijst op een acute hartstilstand.

Of de hartstilstand is veroorzaakt door de oefening, wordt volgens een woordvoerder van de marechaussee nog uitgezocht. Het lichaam van de militair komt ‘op den duur’ naar Nederland, maar wanneer dat gaat gebeuren, is nog onbekend.

Overleven

De marinier en zo’n vierhonderd kameraden waren in het Noorse Skjold om te leren overleven en vechten in arctische omstandigheden. Ze waren net terug van tien dagen bivak in de sneeuw. Daarbij leerden ze hoe ze zich moesten voortbewegen en hoe ze in de barre omstandigheden kunnen overleven. Op de laatste dag moesten ze met volle bepakking een wak in skiën en daar zelf proberen uit te komen.