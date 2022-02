Overleden persoon die in dakkoffer in water werd gedumpt blijkt vrouw (37) uit Hongarije

De overleden persoon die begin deze week werd gevonden in een dakkoffer in het water van het Oranjekanaal nabij het Drentse dorp Orvelte, is een vrouw van 37 jaar uit Hongarije. Dat meldt de politie. Een 52-jarige man uit Assen is vanochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

De vrouw werd in februari 2021 als vermist opgegeven. Ze woonde toen al enkele jaren in Drenthe, onder meer in Assen en Emmen. De politie was nog bezig met het onderzoek naar haar vermissing toen maandag de dakkoffer met haar lichaam erin werd gevonden. De familie van de vrouw is op de hoogte gesteld van haar overlijden.

Hoe de man uit Assen betrokken is bij de dood van de Hongaarse is nog onduidelijk. De man wordt verhoord en zit in beperkingen.

Omwonenden

In eerste instantie belde een bezorgde buurtbewoner bij de vondst van de dakkoffer met het waterschap. Toen medewerkers bij de plek kwamen kijken, schakelden zij direct de politie in. Deze hebben de dakkoffer daarop uit het water getild waarna ze in de dakkoffer een lichaam vonden. Vermoedelijk zat er grind in de dakkoffer om deze te verzwaren.

Volgens omwonenden stak de koffer zo’n twintig centimeter uit het water, zo’n halve kilometer vanaf de brug bij Orvelte.