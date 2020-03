Özcan Akyol over Boekenweekessay 2020 en Angela de Jong in De Ochtend Show to go

Rutte: We hadden Zeeland eerder over onze twijfels moeten vertellen

21:54 ,,We hadden Zeeland eerder moeten informeren dat er twijfels waren.” Dat zei premier Mark Rutte vanavond in een vol Arsenaaltheater in Vlissingen waar hij toelichtte waarom het kabinet had besloten de marinierskazerne niet naar de Zeeuwse stad te laten verhuizen.