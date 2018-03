Paard sterft tijdens NK Arresleerijden: evenement beëindigd

Het Open NK Arresleerijden in de Leeuwarder Efstedenhal is vandaag stilgelegd na het overlijden van een paard. Het vijftien jaar oude dier viel dood neer op het ijs voor de ogen van het publiek.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15 uur. Douwe Jorna (63) uit Tzum legde het drama vast op de gevoelige plaat. ,,Het paard stond heel onrustig aan de startlijn en moest worden vastgehouden door enkele mensen. Even later viel het dier zomaar om. Het maakte nog wat stuiptrekkingen en daarna was het einde verhaal", zegt de hobbyfotograaf tegen deze krant.

Een veearts snelde toe met een eerste hulp-koffer maar kon niks meer betekenen voor het paard. Dat bleek een hartinfarct te hebben gehad. Het publiek reageerde geschokt, zegt Jorna. ,,Vooral de mensen die dichtbij zaten."

Huilende mensen

De organisatie besloot het evenement - een harddraverij met arresleeën - daarom te beëindigen. ,,Aanvankelijk dacht ik: we gaan door, zoals gebruikelijk is bij evenementen met louter paardenmensen op de tribune. Maar het publiek was vanmiddag heel gemêleerd en veel mensen huilden", zegt voorzitter Leen Villerius van De Friese Aanspanning.

De beslissing om het NK te stoppen, zadelde de organisatoren en leiding van de Elfstedenhal op met een praktisch probleem: Hoe krijg je een dood paard van het ijs?

Villerius:,,Het paard laten wegslepen over het ijs was geen optie want dan zou het dier beschadigen met een bloederig geheel als gevolg. Daarom lieten we houten platen aanrukken waarop mensenhanden het paardenkadaver legden. Nadat het dier was afgedekt met doeken, sleepte een ijsegaliseermachine het geheel uit het zicht van het publiek. De andere arresleerijders reden vervolgens met bloot hoofd een afscheidsrondje langs de tribunes."

Stress

Het paard was met vijftien jaar relatief jong, zegt de voorzitter van de organisatie. ,,Zoiets verwacht je niet bij zo'n dier. Friese paarden kunnen makkelijk een jaar of 24 worden."

Hij wijt het hartinfarct aan stress. ,,Door de slechte winters van de voorbije jaren, rijden we niet vaak meer op natuurijs en zijn paarden geen ijsvloer meer gewend. Een ijshal is een extra stressfactor. Vooral ook door het verplicht dragen van een bellentuig, een leren riem met 20 tot 30 belletjes. Dat klinkt heel mooi maar kan paarden angstig maken, zo leert de ervaring. De dieren krijgen vaak oorproppen in waardoor ze de helft minder horen."

B-draverij

Het incident vond plaats voor het begin van de B-draverij waarin de verliezers van de A-draverij het tegen elkaar opnemen. Villerius bevestigt dat het paard in kwestie onrustig aan de start verscheen. ,,Het dier moet hebben aangevoeld dat er iets niet klopte. De arresleerijder had het ook meteen door en riep: jongens er moet even iemand naar hem kijken. Terwijl een veearts aangesneld kwam, begon het paard heel erg te trillen en zakte ineen. Daarna sloeg het wild met zijn benen, een gevolg van zuurstoftekort. Heel heftig om te zien", aldus Leen Villerius.