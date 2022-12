Paardenwereld treurt na overlijden 19-jarige vrouw bij ongeluk op afrit A1: ‘Bijna niet te bevatten’

,,Dit is een enorme klap voor het dorp”, zegt Freddy van Dijken, inwoner en zogenoemd buurtverbinder van Stokkum. De vrouw is voor menig dorpsbewoner een bekende verschijning. Ze had een grote passie voor paarden, gaf les op een manege en werkte in de vakanties bij huifkarcentrum Bergh in Loerbeek.



,,Dat deed ze al een jaar of zeven, acht”, zegt eigenaar Titus Aaldering. ,,Al van jongs af aan zat ze bij ons. Ze kon al heel snel paarden aanspannen en kon ook op de bok zitten, want ze had een menbewijs.”



De vrouw reed wedstrijden op de Friese paarden van Aaldering en had succes in de dressuur. ,,Dit is bijna niet te bevatten”, zegt hij.