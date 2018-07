Paniek en chaos na verdrinking Nederlandse kleuter op Ibiza

Hotelgasten van Marble Stella Maris op Ibiza zijn geschokt en verbijsterd nadat een kleuter van 4 jaar oud verdronk in het zwembad. Tientallen gasten waren getuige van het drama. ,,Het was verschrikkelijk.’’

Het jongetje dat aan de aandacht van zijn moeder was ontsnapt verdween aan het begin van de middag onder water in een van de zwembaden op het complex. Dat bad had een diepte van 1.40 meter.

Lees ook Nederlandse kleuter verdronken in hotelzwembad Ibiza Lees meer

Kort daarna ontstond er paniek langs de zwembadrand. Een vrouw die aan het zwemmen was, vond het jongetje op de bodem en haalde het naar boven. Hij was volgens sommige hotelgasten toen al buiten bewustzijn. ,,Het gegil was vreselijk om te horen,’’ zegt Cher die het ongeluk zag gebeuren.

Reanimatie

Ze zag hoe een vakantievierder zich direct over het jongetje ontfermde en begon met reanimeren. Minutenlang leefde de inmiddels toegesnelde moeder tussen hoop en vrees of haar zoontje het zou redden.

Sommige hotelgasten keken ondertussen met verbazing naar de badmeesters die in hun ogen niet de regie naar zich zouden hebben toetrokken. ,,Het leek erop alsof de badmeesters niet wisten wat ze moesten doen en dat ze zelf ook in paniek waren,’’ zegt Cher.

Nadat de ambulance arriveerde, is de vakantievierder gestopt en hebben de medici het overgenomen. De ambulancebroeders zijn volgens de badgasten nog lang bezig geweest om het jongetje bij kennis te brengen, maar dat mocht niet meer baten.

Eigenaar van het vakantieoord is het Nederlandse bedrijf Corendon. Directeur Steven van der Heijden noemt het ongeluk ‘ongelooflijk tragisch’ voor de nabestaanden. ,,We staan hen bij waar we maar kunnen.’’

Onderzoek

Van der Heijden laat weten dat hij geen details mag geven over wat er precies is gebeurd. De politie heeft het bedrijf gevraagd terughoudend te zijn zolang het onderzoek naar de precieze toedracht nog loopt. Hij zegt wel dat het bedrijf ook signalen van hotelgasten heeft gekregen die hebben gezien dat de badmeesters niet het kindje uit het water hebben gehaald en hem ook niet hebben gereanimeerd. ,,Maar ik spreek daar nog geen oordeel over uit zolang we niet precies weten wat er is gebeurd en hoe er is gehandeld.’’