Paraplu of zonnebril? Dit wordt het weer met carnaval

VIDEO Wolvin laat aangevre­ten hert liggen, ‘uniek’ volgens ecoloog

11:56 Voor het eerst in honderdvijftig jaar is in Nederland een wildprooi gevonden die gedood is door een wolf. In Apeldoorn werd een aangevreten edelhertkalf van zestig kilo gevonden. ‘Uniek’, zegt ecoloog Hugh Jansman. De actiegroep ‘No wolves’ is minder enthousiast: ,,Ze horen in dunbevolkt gebied thuis, niet hier.”