Parkeerbedrijf Schiphol verknalt vakantie van gezin: duizenden euro’s schade, 1400 km extra op de teller én twee boetes

De vakantie in Turkije is zorgeloos en fijn. Na terugkomst op vrijdag 2 augustus, is de glans er echter snel af. Margriet: ,,We belden het kantoor van het valetparkingbedrijf in Hoofddorp waar onze auto’s geparkeerd stonden. Degene aan de telefoon vertelde dat helaas de sleutels van de Golf zoek waren.’’



Trees: ,,Mijn auto dus.’’ Met de auto van haar dochter was niets mis. ,,Die arriveerde even later bij Schiphol. Samen met een Citroen om degenen van ons op te halen die niet in de Opel pasten.’’ Margriet: ,,Het gekke was dat er behalve de medewerker van het valetparkingbedrijf nog drie jongemannen achterin zaten waarvan ik mij afvroeg wat ze daar deden.’’



De vijf uit Emmeloord en de vier jongemannen rijden in de auto’s naar het kantoor van Topvalet Service BV. ,,Daar werd het chaotisch’’, zegt Trees. Haar dochter: ,,Vijf, zes jongemannen, die elkaar een beetje de schuld gaven van de ontbrekende sleutel, verschillende buitenlandse accenten, mapje met handtekening van afgifte weg, het was vreemd.’’



Iemand oppert dat de vijf naar huis kunnen worden gebracht en dat de sleutel later aangetekend kan worden verstuurd. Margriet: ,,Daarmee gingen wij niet akkoord, wij wilden de Golf zien.’’