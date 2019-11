Parkeerkosten bij ziekenhuis rijzen de pan uit

Bij 93 ziekenhuislocaties en 9 poliklinieken in het land moeten bezoekers betalen voor het stallen van hun auto. Patiënten die een volle dag in het ziekenhuis verblijven, zijn qua parkeerkosten het slechtst af in de hoofdstad. Het OLVG in Amsterdam-Oost spant de kroon, gevolgd door het OLVG-West en VUmc met 30 euro. In het Erasmus MC in Rotterdam moet 25 euro worden neergeteld.