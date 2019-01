Partners van kankerpatiënten worstelen evengoed met ziekte: ‘Ik ben nu meer verzorger dan partner’

Regelmatig wordt Katrien Verschuuren (57) midden in de nacht wakker geschud door haar man. ,,Hoe laat is de afspraak bij de fysio morgen ook alweer", vraagt hij dan. Soms reageert ze kribbig, maar het schuldgevoel ligt altijd op de loer. Haar man kan er niks aan doen. Door de hersentumor is zijn kortetermijngeheugen aangetast. Dick is al jaren niet meer de man op wie ze verliefd werd. De kanker maakt hem invalide, moe en vergeetachtig. ,,Vroeger vroeg hij elke dag hoe het op mijn werk was geweest. Nu zegt hij: 'oh ja, ik moet je nog vragen hoe je dag was'. Daar is niks spontaans meer aan", vertelt Verschuuren. Ze twijfelt even. ,,Ik wil niet klagen. Doet hij ook niet. Maar het leven is niet gemakkelijk.” En dat is een understatement. Partners van kankerpatiënten kampen geregeld met klachten als vermoeidheid, slapeloosheid en angst. Uit een studie uit 2013 van het Nivel en het VUmc onder partners van mensen met borst-, darm-, prostaat- en longkanker bleek zelfs dat zij binnen twee jaar na de diagnose twee tot drie keer vaker naar de huisarts gaan dan voorheen.

Leven bij de dag

Bij Katrien Verschuuren is het andersom. Haar huisarts in Deurne belt geregeld om even te controleren hoe het met háár gaat. ,,Dat is heel fijn. Bijna iedereen vraagt aan mij: hoe is het met Dick." Toen ze Dick leerde kennen in 2005 had hij al een tumor in zijn hersenen. Maar die was goedaardig en groeide niet, vertelden de artsen. Tot een paar jaar geleden haar man thuis onderuit ging en zijn linkerarm en -mondhoek niet meer kon bewegen. Dat was het einde van hun normale leven. Sindsdien werkt Verschuuren vier dagen per week, doet alle huishoudelijke klusjes, gaat mee naar ziekenhuisafspraken 'op de meest onmogelijke tijden', en belt zich suf over vergoedingen van praktische zaken als een traplift of aangepaste fiets. ,,Soms denk ik: laat maar, ik betaal het zelf wel." Leuke dingen plannen doet ze weinig. ,,Ik leef noodgedwongen bij de dag. Maar het ergst vind ik het feit dat ik mijn maatje ben verloren. Ik ben nu meer verzorger dan partner."