Pas verloofde Ajacied Ihattaren reageert lacherig op autobrand: ‘Jaloezie heerst’

De auto stond geparkeerd op de kruising met de Rooseveltlaan. Een buurtbewoonster, die op de hoek van de straat woont, was omstreeks 03.00 uur ‘s nachts nog wakker toen ze een ‘keiharde knal’ hoorde. ,,Nou hoor je dat wel vaker in deze wijk (Kanaleneiland, red.), maar dit was wel wat anders. Ik zag al snel dat er een auto naast mijn huis in brand stond. Het was fel, heel mijn tuin was verlicht. Ik heb snel de brandweer gebeld, maar die waren op dat moment al onderweg’', zegt ze. ,,Er hangen hier altijd jongeren op het veldje, voor mijn huis, maar gisterenavond niet. Toen was het juist rustig door de regen. Ik vraag me af wat hierachter zit.’’



De brandweer werd direct gealarmeerd. De politie Utrecht zegt dinsdag buurtonderzoek te gaan doen en de camerabeelden in de wijk Kanaleneiland uit te gaan lezen. Vorige week ging al de auto van de broer van het grote voetbaltalent aan de Marjoleinweg in Utrecht teloor door een brand, melden politiebronnen aan de Telegraaf.