Passanten vluchten weg voor aanvallende kraaien: ‘Het is dat ik mijn gezicht beschermde’

‘Dit zie je wel eens op televisie, in Amerika. Maar dat verwacht je toch niet in Zierikzee!’

ZIERIKZEE - Dikke boomtakken, glasscherven, stukken meubilair en dakpannen, héél veel dakpannen in gruzelementen. In krap twee minuten heeft een windhoos een deel van de Zierikzeese binnenstad en de aangrenzende wijk veranderd in een rampgebied.

28 juni