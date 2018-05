Patatje oorlog in Dronten: ruzie tussen twee frietbakkers

Beide ondernemers kennen elkaar uit de tijd dat Van Flierenburg een patatwagen had in Dronten. Toen waren het concurrenten. Inmiddels verkoopt Van Flierenburg (alias Frank Patat) frites op de Harderdijk bij Harderwijk. ,,Ik ben al vijf jaar weg uit het dorp'', zegt hij.

De lezingen lopen nogal uiteen. Volgens 'Frank Patat' was hij rond 17.30 uur op weg naar de Aldi voor een boodschap. ,,Ik stapte de auto uit en stak de straat over. Toen riep ze iets naar mij. Ik had haar eerst niet eens herkend. Ze zei iets van: 'Wat ben je toch een viezerik'. Toen ben ik gestruikeld en in haar schoot gevallen. Ze viel achterover met haar hoofd tegen plastic containers aan.''

De zoon van Dekker ontkent dit. ,,Frank liep richting de winkel en riep naar mijn moeder dat hij haar wel even in mekaar zou rammen. Toen kreeg ze een kopstoot en viel ze achterover.'' Ze werd met een hersenschudding en nekklachten een nachtje ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Vanmiddag mocht ze weer naar huis.

'Jaloers'

Volgens de zoon van Dekker speelt mogelijk afgunst een rol. De onderneemster won al meerdere prijzen. In 2015 was zij 'Zakenvrouw MKB van het jaar in Flevoland'. ,,Vroeger hadden wij ook een snackwagen, maar nu hebben we een bedrijf van 400 vierkante meter in Dronten. Mogelijk is hij gewoon jaloers.''

Ria Dekker heeft op Facebook een bericht geplaatst in de hoop dat zich ooggetuigen melden. Er zijn namelijk geen camerabeelden gemaakt, heeft de politie laten weten. ,,Er heeft zich al iemand gemeld'', vertelt haar zoon. 'Frank Patat' maakt zich daar niet druk over. Volgens hem waren er zeker vijf ooggetuigen. ,,Die hebben gezien dat er eigenlijk niets is gebeurd.''

Veroordeeld

Van Flierenburg heeft naar eigen zeggen geen idee waarom Dekker hem zou willen uitschelden voor 'viezerik'. Hij noemt haar beschuldigingen een kwalijke zaak. ,,Twintig jaar geleden ben ik veroordeeld voor het uitdelen van een kopstoot. Die persoon lag toen echt in de kreukels. Ik heb daarvan geleerd, ik zou zoiets nooit meer doen.''

'Frank Patat' werd vorig jaar veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens smaad. De snackwagenexploitant had een Twitteraccount aangemaakt waarin hij burgemeester Aat de Jonge pestte en er flink van langs gaf. De rechter viel vooral over de term 'anaal verkracht'.

Van Flierenburg heeft het al jaren aan de stok met de burgemeester. Dit omdat de gemeente hem jaren geleden een standplaats voor zijn snackwagen weigerde. Ze eiste dat hij de vergoeding voor de standplaats maandelijks vooruit zou betalen, maar Frank Patat weigerde dat.

Wietplantage