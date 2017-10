Patiënten Amsterdamse VUmc mogelijk besmet met schurft

De besmette patiënt heeft onlangs in het VUmc drie of vier poli's bezocht. Schurft is meestal alleen overdraagbaar bij langere aanrakingen, of als je een bed of een handdoek deelt met iemand die scabiës heeft. De patiënt in kwestie had echter een veel makkelijker overdraagbare vorm, meldt het Parool. Daarom is het ziekenhuis extra alert.