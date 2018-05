Patricia Paay eist maandag tonnen schade voor verspreiden 'plasseksfilm'

De rechtbank Amsterdam wil alleen bevestigen dat 'een zaak rond Patricia Paay' maandag dient maar zegt niets over de inhoud. ,,Dat doen we niet bij civiele zaken,'' aldus een woordvoerder.

Voor wie vergeten is waar het over ging: Patricia Paay werd in februari 2017 ernstig in verlegenheid gebracht door een filmpje waarin iemand in haar mond plast terwijl zij naakt op haar knieën zit. Waarschijnlijk heeft iemand uit de vrienden- en kennissenkring van Paay het filmpje via whatsapp verspreid. Geruchten dat zijzelf het filmpje heeft verspreid, doen ook de ronde.