Patricia Paay wint van GeenStijl: 30.000 euro schadevergoeding

Paay krijgt een schadevergoeding van 30.000 euro aan immateriële schade toegewezen. Gemis van materiële schade (zoals misgelopen opdrachten, red.) acht de rechter in Amsterdam niet bewezen. Paay had 450.000 euro geëist. De zaak draaide om een plasseksfilmpje met Paay en haar ex-vriend. Dat filmpje was onder vrienden verspreid, maar lekte uit. Het werd miljoenen keren bekeken toen GeenStijl en Eendevanger het verder online hadden verspreid. Beide partijen zeggen dat het filmpje door Paay zelf onder talloze vrienden was gedeeld en dat de polderdiva dus zélf schuldig is aan verspreiding van het spraakmakende videootje.

Televisiewerk

Patricia Paay gaf aan het gevoel te hebben gehad 'dood te willen', nadat het filmpje massaal gedeeld en bekeken werd. Ook claimde ze minder televisiewerk te hebben na verspreiding van het filmpje. Dat laatste acht de rechter dus niet bewezen. Patricia Paay wilde een bedrag van in totaal 450.000 euro. Het ging om precies te zijn om 2,5 ton voor geleden immateriële schade (zoals psychische problemen en het schenden van haar privacy en goede naam, red.) en 2 ton aan materiële schade: gemiste opdrachten (zeven in het geval van alleen Patricia Paay, red.) waar ook haar dochter Christina last van zou hebben gehad. Volgens haar advocaat Johan Langelaar is 'ongekend en uniek' inbreuk gemaakt op de privacy van de voormalige Starsister.

Langelaar zegt in een eerste reactie tevreden én teleurgesteld te zijn. ,,Belangrijk is dat zij veroordeeld zijn voor het pláátsen van dat filmpje. Dat was onrechtmatig. Maar ik had gehoopt op een wat hoger schadebedrag. We hadden natuurlijk heel hoog ingezet, maar ik had wel gerekend op zo'n zestig- of zeventigduizend euro. Materiële schade acht de rechter niet bewezen. Daarvoor kunnen we eventueel nog in hoger beroep gaan.''

GeenStijl en Eendevanger (een twitteraar uit Noord-Holland) zijn hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat Paay de 30.000 euro kan ophalen bij wie ze wil en dat beide partijen onderling maar moeten uitvechten wie welk deel van de 30.000 euro betaalt. Daarnaast draaien GeenStijl en Eendevanger op voor de gemaakte proceskosten van circa 2600 euro. GeenStijl kwam vanmorgen met een korte reactie op de uitspraak. ,,We zijn blij dat de exorbitante schadeclaim van Paay is afgewezen.'' En, over de 30.000 euro: ,,Beduidend minder dan haar absurde eis van 450.000 euro, maar nog steeds stom.''

