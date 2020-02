Patrick (33) is verlamd na duik in het ondiepe: ‘Het gebeurde in een flits’

Het was heet, die dag. Bloedheet. Patrick Peters uit Giesbeek ging met vrienden een stukje varen op het Rhederlaag. Dat deden ze vaker. Beetje chillen. De koelbox mee, een biertje erbij.



,,En 's avonds de barbecue aan", zegt Arjen Peters (61), de vader van Patrick. Dit keer loopt het anders. De barbecue gaat niet aan. Arjen is bij zijn zoon op het water, die dag in augustus vorig jaar. Plus een oom, de vriendin van Patrick en een paar vrienden. ,,We waren met een man of vijf, zes. Het was gezellig.”



De dag, die zo zorgeloos begon, eindigt in een nachtmerrie.