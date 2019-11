Paula werd verliefd op spermadonor: ‘Ik ging voor een kind en kreeg jou erbij’

,,Ik was 33 jaar, had geen relatie, maar wel rammelende eierstokken. Om me heen zag ik gescheiden vrouwen die een kind opvoedden zonder dat de vader in beeld was. Waarom zou mij dat niet lukken, dacht ik. Ik schreef me in bij een spermabank, maar donoren konden destijds nog anoniem blijven en ik kon niet leven met het idee dat mijn kind niet zou weten wie z’n vader was. Om het een identiteitscrisis te besparen, wilde ik liever een gewone donor.