‘Paus van Amsterdam’ Huub Oosterhuis (89) overleden

Oosterhuis stond bekend als vernieuwer van het katholieke geloof. Hij had met name in zijn thuisstad Amsterdam duizenden aanhangers, maar werd in 1970 geschorst als priester omdat hij streed tegen het verplichte celibaat. Hij trouwde en kreeg twee kinderen: de artiesten Trijntje en Tjeerd Oosterhuis.

Zijn kinderen hebben de liefde voor muziek niet van een vreemde. Huub Oosterhuis introduceerde zelf Nederlandstalige liederen voor in de kerk, met invloeden van popmuziek. Zijn werk had grote invloed op de vernieuwing van de gebruiken in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Hij maakte veel gedichten en zijn muziek stond op het repertoire van de meeste parochies.

Hij schreef later vele liedjes die Trijntje in haar theatershows zong. Van Trijntje en haar vader is bekend dat ze een hechte band hadden. Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag zong ze in november 2019 in Carré een avond lang zijn liederen. Daarbij ontbrak Ken je mij niet, het nummer dat in 2008 een hit werd en Oosterhuis schreef toen Trijntje drie maanden oud was.

Dochter Trijntje en vader Huub Oosterhuis in 2019.

Ook stond hij bekend als geliefd dichter en stond Oosterhuis aan de wieg van vier grote culturele centra in Amsterdam: de Balie, Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en de Populier. Hij was een nauwe vriend van de koninklijke familie, en mocht onder meer spreken op de uitvaart van prins Claus in 2002. De relatie met toenmalig koning Beatrix werd op de proef gesteld toen hij in 2011 vertelde dat de koningin door premier Mark Rutte ‘zwaar gecensureerd’ werd in haar kersttoespraak. Dat had hij niet naar buiten mogen brengen, zei hij achteraf zelf ook. Hij noemde het ‘een beetje dom'.

Paus van Amsterdam

Oosterhuis bleef zich zijn hele leven inzetten voor een vernieuwd geloof. In een biografie die ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag werd uitgegeven, werd hij betiteld als ‘Paus van Amsterdam’.

‘Na­tuur­lijk betreur ik dat hij des­tijds wegen is gegaan die leidde tot vervreem­ding van de katho­lie­ke kerk en haar lei­ding, zon­der dat hij overigens de katho­lie­ke kerk ooit heeft verlaten’, stelt bisschop Jan Hendriks maandagochtend vroeg in zijn In Memoriam. ‘Zonder de moei­lijk­he­den te willen baga­telliseren die mijn voor­gan­gers op de bis­schops­ze­tel van Haar­lem met hem hebben gehad, wil ik graag erkennen dat een bij­zon­der en geta­len­teerd persoon met speciale ver­diensten voor de li­tur­gische en bijbelse dicht­kunst en muziek, met inzet voor sociale vraag­stukken, voor wie de bijbel uitgangs­punt was van denken en han­de­len, van ons is heen­ge­gaan. Moge hij rusten in vrede!’

KRO-NCRV zendt maandagavond een In Memoriam uit over theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Dat laat de omroep maandag weten. De uitzending bestaat uit een compilatie van fragmenten van Oosterhuis uit diverse uitzendingen van KRO-NCRV waar hij de afgelopen jaren te gast was. Het In Memoriam wordt tweemaal uitgezonden: om 23.05 uur op NPO2 en om 23.40 uur op NPO1.