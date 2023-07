Pedofiel Pieter C. in België al na 7 jaar vrij ondanks straf van 19 jaar

'Gezochte pedofiel verschuilt zich in villa in Cambodja'

De gevluchte pedofiel Pieter C., die donderdag is veroordeeld tot 19 jaar cel, is volgens Cambodjaanse media naar zijn tweede moederland Cambodja gevlucht. Een Vlaming die in Cambodja verblijft, reageerde vrijdag vol afschuw in Cambodjaanse media: ,,Wij Belgen zijn beschaamd voor deze persoon."