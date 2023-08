Pedro en klant in zijn snackbar horen plons, bedenken zich geen moment en redden scootmobieler uit water

Gaan we dit jaar kamperen, of varen? Met deze uitvinding kan het tegelijker­tijd

Is het een boot? Is het een tent? Het antwoord: allebei! Sophie Draisma is maar wat trots op haar uitvinding, waarmee ze naar eigen zeggen een gat in de markt heeft ontdekt. Want zomaar ergens kamperen mag niet, maar op het water wél. En dus bedacht ze een ideale oplossing: een kampeervlot. ,,En de motor bedien je vanaf je campingstoel.‘’