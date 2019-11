Pensioendeskundige Dennis van E. verdacht van illegale abortus en dood door schuld

Twee weken geleden werd bekend dat Van E. was aangehouden vanwege de vondst van twee overleden personen in zijn appartement in Diemen, enkele dagen eerder. Onduidelijk was wat er precies was gebeurd. Buren vertelden dat Van E. daar al jaren woonde maar dat de vrouw (32 jaar) in zijn woning er nog maar kort was ingetrokken. Ook werd een overleden baby aangetroffen. Onduidelijk is hoeveel maanden oud het kindje was en of het om een voldragen baby ging. Justitie wil daar nu nog niks over zeggen.