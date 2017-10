Personeel azc heeft betere agressietraining nodig

Baasje van in bos gedumpte hond opgespoord dankzij (social) media

20:37 De persoon die in september een pitbullachtige hond vastgebonden aan een boom achterliet in een Heerlens bos is aangehouden. De man uit Parkstad Limburg heeft bekend en krijgt een boete. Zijn aanhouding is te danken aan het overweldigende aantal reacties op een oproep op Facebook, meldt Dierenbeschermingscentrum Limburg.