‘Personeel in zorg moet meedoen aan beleidstafel’

‘Wat ik zie als ik naar deze crisis kijk? Ik zie vooral een grote saamhorigheid onder verpleegkundigen: dit is de situatie, dit is wat we moeten doen, we staan ervoor en we gaan ervoor. Afgelopen zomer was dat nog heel anders. Toen lag er een wetsvoorstel waarin een onderscheid werd gemaakt tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Daar was verzet tegen, mensen stonden tegenover elkaar. Als ik nu naar de beroepsgroep kijk, ben ik superpositief. Mensen komen zelfs weer terug naar de zorg, om te helpen. Ik zie ook dat de grenzen tussen de verschillende vakgebieden vervagen. Iedereen is met elkaar aan het zorgen dat mensen weer beter worden. We hebben elkaar nodig.