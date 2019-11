Personeelslid kliniek neergestoken in Poortugaal

Vijftien jaar na de moord op Van Gogh is de herdenking vooral een an­ti-is­lam protest

16:56 De moord op Theo van Gogh werd vandaag herdacht in de Linnaeusstraat in Amsterdam. De plechtigheid trok amper publiek, en het publiek dat er was liet een stevig anti-islamgeluid horen. Intimi van Van Gogh hopen ondertussen dat hun vermoorde vriend ook om andere zaken herinnerd wordt dan om de moord en zijn strijd tegen de islam. ‘Theo was zo veel meer'.