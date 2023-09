Persoon na uren van de top van Waalbrug in Nijmegen gehaald: afsluiting brug veroorzaakt verkeerschaos

De Waalbrug in Nijmegen is woensdagochtend afgesloten voor al het verkeer. Een man was op het hoogste punt van de bogen van de brug geklommen. Het duurde uren voordat hij via een hoogwerker van de brandweer uiteindelijk naar beneden kwam.

Volgens een politiewoordvoerder kwam rond 05.30 uur de melding binnen dat een persoon op de Waalbrug was geklommen. ,,We waren er snel bij en ook de Dienst Speciale Interventies is direct ingeschakeld. Op de brug hebben we een persoon aangetroffen, hij vertoont onbegrepen gedrag. We hopen dat dit incident snel oplost.”

Er klommen vrijwel direct meerdere hulpverleners de brug op, om met de man in contact te kunnen komen. Uiteindelijk kwam de man rond 9.30 uur in beweging richting de hoogwerker van de brandweer. Hulpverleners deden hem een tuigje om zodat hij veilig in het bakje kon stappen. Niet veel later was de man beneden.

Volledig scherm Rond 9.30 uur is de man naar beneden gehaald door een hoogwerker van de brandweer. © Paul Rapp

Verkeerschaos

Omdat de Waalbrug nog compleet is afgesloten, ook voor voetgangers en fietsers, leidt de politie het verkeer op diverse plekken in de stad om. Daarmee kan niet worden voorkomen dat het verkeer op veel plekken in en rond het centrum rekening moet houden met forse vertraging: zowel op de brug de Oversteek, als op het Keizer Karelplein en de wegen die hierop aansluiten is er geen doorkomen aan.

Volledig scherm De wegen in de stad kleuren rood door de verkeersdrukte die wordt veroorzaakt door de afgesloten Waalbrug. © Google Verkeer

Leerlingen kunnen niet richting school



Scholieren Ibrahim, Tim en Roan uit Millingen aan de Rijn waren op de fiets onderweg naar het Citadel College toen ze op de dichte brug stuitten. De leerlingen uit de tweede klas van het VMBO stonden een beetje verloren om zich heen te kijken. ,,We zijn met school aan het appen dat we later komen”, vertellen ze.

Volledig scherm De politie bereidt zich voor op een mogelijke klimactie. © John Beckmann / Persbureau Heitink