Perverse man (40) belt naar 80 dierenartsen voor advies over seks met dieren

Politie via beelden op zoek naar identiteit strafbare boeren

De politie wil via beeldmateriaal de identiteit achterhalen van boeren die woensdag rond het boerenprotest in Stroe gevaarlijke situaties op snelwegen veroorzaakten. Dat zegt een woordvoerder van de korpsleiding van de politie. Boeren reden woensdag in groten getale op snelwegen terwijl dit verboden is.

23 juni