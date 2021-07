Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam: zwaargewond naar ziekenhuis, verdachte opgepakt

UPDATEMisdaadjournalist Peter R. de Vries is vanavond neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Een verdachte is aangehouden op de A2 bij Breukelen, bevestigen meerdere bronnen tegen deze site. De Vries is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder hebben vermoedelijk veel mensen de schietpartij zien gebeuren. ,,We hebben meerdere meldingen van ooggetuigen binnengekregen.”

De schietpartij vond omstreeks 19.30 uur plaats in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries vanavond aanwezig was.



Op een filmpje dat rondgaat op sociale media, is De Vries duidelijk herkenbaar te zien met een bebloed gezicht. Hij ligt op zijn rug op straat. Omstanders helpen hem en roepen of er al gebeld is naar 112.

Meerdere schoten

Er zouden van dichtbij meerdere schoten op De Vries zijn gelost. Over mogelijke motieven van de dader of aanleidingen voor het schietincident kon de politie nog niets zeggen. ,,Nu zijn we bezig met de zoekactie, sporenonderzoek en natuurlijk hulpverlening. Motieven en achtergronden komen pas in een veel later stadium aan de beurt.”

Een politiehelikopter cirkelt momenteel boven de omgeving. De forensische opsporing is ter plaatse om sporenonderzoek te doen.



Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Grote zoekactie

De politie bevestigt inmiddels dat het slachtoffer de 64-jarige Peter R. de Vries is. Eerder kon de politie dat nog niet zeggen. Wel lieten bronnen al weten wie het slachtoffer was. ,,Het is gebruikelijk dat we eerst familie benaderen voordat we met een identiteit naar buiten treden”, lichtte een woordvoerder toe.

De directe omgeving rond de Lange Leidsedwarsstraat is afgesloten. De politie is met een grote zoekactie met meerdere eenheden op zoek naar een verdachte, aldus de woordvoerder.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet zelf benaderen

Rond 19.40 uur werd via Burgernet een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het zou gaan om een man met een klein, tenger postuur. Hij droeg een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. Wie deze man ziet, kan hem beter niet zelf benaderen maar 112 bellen, aldus het Burgernetbericht.

Demissionair premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus praten vanavond met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over de schietpartij. Volgens een woordvoerder start het overleg rond 22.00 uur.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is met de driehoek van Openbaar Ministerie en politie samengekomen en komt later met een statement. De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het incident of mogelijk (vluchtende) verdachten. ,,Deel deze beelden NIET op sociale media”, benadrukt een woordvoerder.

Reactie NVJ

,,Dit is wat je al die tijd hoopt dat niet gebeurt”, zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, hoorbaar aangeslagen. ,,Natuurlijk is het nog afwachten met welke werkzaamheden van De Vries dit verband houdt, maar de aanslag vond plaats voor de deur van RTL Boulevard. Dit raakt de journalistiek sowieso recht in het gezicht. Laten we hopen en bidden voor zijn gezondheid.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ooggetuigen

Een ooggetuige die in de Lange Leidsedwarsstraat woont, hoorde vijf schoten. Ze ging naar buiten en zag De Vries op de grond liggen. Een andere buurtbewoner zat in een café in de straat en hoorde ineens harde knallen. ,,Het ging maar door, vier of vijf keer. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was,” zegt ze tegen het Parool. Toen ze naar de Lange Leidsedwarsstraat liep, waar ze woont, schrok ze. ,,De straat stond helemaal vol met mensen.”

Een vrouw die op de nabijgelegen Prinsengracht woont en met haar twee honden buiten was, hoorde vier schoten. Ze zag de schutter wegrennen, langs een terras op de Prinsengracht. ,,Hij had iets in zijn handen wat hij probeerde te verstoppen, zo leek het.” Ze is in shock, vertelt ze ongeveer anderhalf uur na de schietpartij. ,,Ik zag iemand op de grond liggen en een vrouw schreeuwde en rende erheen.”

RTL Boulevard

De Vries was vanavond bij RTL Boulevard te gast om te praten over de zaak Seif Ahmed, een kapper die in 2019 in zijn auto werd doodgeschoten. Ahmeds 14 maanden oude dochtertje zat op de achterbank. ,,Hopelijk heeft ze zich niet gerealiseerd wat er is gebeurd”, sprak De Vries vanavond.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bedreigingen

Het huis van Peter R. de Vries is in het verleden wel eens bewaakt door de politie, vertelde hij in 2017 tegen deze site. ,,Ze hadden serieuze informatie dat er iets te gebeuren stond. En toen stond er dus ‘s nachts een auto voor de deur, mensen met kogelvrije vesten erin, noem maar, op. Dat hebben we dus geaccepteerd. Vervolgens merkten we dat wij daar wel mee om kunnen gaan, maar dat het op de buren een enorme impact had. Zij lieten hun kinderen niet meer buitenspelen, waren bang dat de kogels elk moment in het rond konden vliegen.’’

Bedreigingen maakten hem ‘geen flikker uit’, vertelde De Vries. ,,Ik doe er ook geen aangifte van, ga er echt geen tijd aan besteden.“

Vorige maand werd De Vries geïnterviewd door Vrij Nederland. Daarin vertelde hij onder meer dat hij niet bang is aangelegd, maar dat ‘de broer van Nabil en zijn vroegere advocaat zijn vermoord, dus je hoeft niet hysterisch te zijn om te denken dat er best iets zou kunnen gebeuren. Dat is part of the job. Een misdaadverslaggever die op echt spannende momenten aan komt zetten met “nu wordt het mij iets té intens” kan beter bij Libelle gaan werken.’

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © AS Media

Volledig scherm © ANP

Paspoort Peter Rudolf de Vries Geboren

14 november 1956 in Aalsmeer.

Loopbaan

Gaat na zijn dienstplicht aan de slag op de Haagse redactie van De Telegraaf. Begint na een jaar verslag te doen over misdaad. Schrijft negen true-crimeboeken, waaronder De ontvoering van Alfred Heineken, in 1987.

Is van 1987 tot 1991 hoofdredacteur van het weekblad Aktueel. Schrijft ook over misdaad in Panorama en AD. Maakt van 1995 tot 2012 het tv- programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Sindsdien veel te zien in praatprogramma’s. Presenteert bij RTL5 Internetpesters Aangepakt. Ontvangt voor zijn werk diverse prijzen. Is sinds 2014 ook voetbalmakelaar. Privé

Is getrouwd met Jacqueline, met wie hij een zoon en een dochter heeft.



Volledig scherm Peter R. de Vries neergeschoten. © Brunopress/Parool

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.