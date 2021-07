Peter R. de Vries zou huis bezichtigen met vriendin op avond schietpartij: 'Toen hij niet opnam, wist ik: foute boel’

VIDEODe vriendin van Peter R. de Vries is kapot na het overlijden van haar geliefde. De vrouw, wier identiteit om veiligheidsredenen geheim moet blijven, voelt zich geamputeerd. ,,Alsof een deel van mij met hem is meegegaan”, zei ze zaterdag, twee dagen na zijn overlijden, tegen De Volkskrant . Het interview is donderdag, op de dag van de uitvaart van de misdaadverslaggever, gepubliceerd.

In het interview met De Volkskrant vertelt zijn partner, die ervoor koos om in de anonimiteit te blijven, hoe ze elkaar zes jaar geleden ontmoetten, de problemen rondom zijn bekendheid, dat De Vries ‘totaal niet arrogant’ was en over hoe hij wreed uit het leven is weggerukt. Het interview is haar manier om haar overleden geliefde te eren. ,,Eigenlijk wil ik alsnog zeggen: lieve Peter, hier ben ik.”

Op de avond dat De Vries neer werd geschoten, zou het stel samen een huis gaan bezichtigen. Ergens in Utrecht zouden ze gaan samenwonen. ,,Twaalf over zeven appte ik hem: ik ga nu vertrekken. Hij schreef terug: Ok!” Toen de partner van De Vries bijna bij hun nieuwe huis was, belde zijn zoon Royce. ,,Hij zei dat Peter was neergeschoten. Ik begon meteen te schreeuwen. Toen ik Peter belde en hij niet opnam, wist ik: foute boel. Hij nam altijd op als ik belde.”

Nachtmerrie

De dagen tussen het neerschieten en overlijden van De Vries omschrijft zijn partner als ‘een nachtmerrie’. ,,De eerste klap, toen ik het nieuws hoorde, deed mijn wereld instorten.” In de week dat haar geliefde in het ziekenhuis lag, kreeg ze hoop op een goede afloop. ,,Toen kwam de tweede klap.”

Zijn vriendin zegt behoorlijk wat meegemaakt te hebben in haar leven. ,,Maar dit overtreft alles. Ik dacht dat ik heel sterk was, maar soms denk ik: het is te groot, ik kan dit niet aan.”

Besloten dienst

Na het publieke afscheid van Peter R. de Vries van gisteren is er vandaag een besloten dienst in Koninklijk Theater Carré voor familie, vrienden en collega’s van de misdaadjournalist.

De dienst, die om 11.00 uur begint, is alleen voor genodigden. Direct na de bijeenkomst wordt de kist via de hoofdingang van het theater naar buiten gedragen. Bij de daaropvolgende uitvaart zijn alleen intimi aanwezig.

Volledig scherm Duizenden mensen kwamen gisteren naar Amsterdam om Peter R. de Vries een laatste eer te bewijzen. © RTL/Tom Cornelissen

Afscheid voor publiek

Gisteren brachten zo'n 7500 mensen een laatste eerbetoon aan De Vries in Carré, waar aan de gevel een grote zwart-witfoto van De Vries hing met zijn lijfspreuk ‘on bended knee is no way to be free’.

Al vroeg stonden er lange rijen mensen, gekomen van heinde en verre, voor de deuren van het theater, dat veel mensen huilend verlieten. Vanwege de grote belangstelling bleven de deuren van Carré langer open. Het online condoleanceregister voor De Vries op condoleance.nl is al ruim 32.000 keer getekend. Veel ondertekenaars prijzen de misdaadjournalist om zijn moed en rechtvaardigheidsgevoel.

'Hartverwarmend’

Op Twitter heeft de familie iedereen bedankt voor ‘dit gebaar’ en voor de ‘massale steun’ in de afgelopen periode. ‘Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen, uit het hele land, gekomen zijn om Peter een laatste eer te bewijzen’, schreef zijn zoon Royce namens de familie. ‘Dit raakt ons enorm. Peter vond het belangrijk dat iedereen voor wie hij iets betekend heeft, afscheid van hem kon nemen.’

Dinsdag 6 juli

De Vries werd dinsdag 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL Boulevard. Hij werd volgens getuigen vier of vijf keer beschoten, volgens de politie van dichtbij. De Vries werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij vorige week donderdag overleed.

Op de avond van de aanslag werden drie verdachten aangehouden, van wie één de volgende dag weer werd vrijgelaten. De andere twee zijn de 35-jarige Pool Kamil E. uit het Gelderse Maurik en de 21-jarige Delano G. die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. Zij blijven de komende negentig dagen in de cel zitten, zo bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam afgelopen maandag.

